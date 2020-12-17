السيطرة على حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق اندلع في شقة سكنية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سلامة الخولي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق بشقة سكنية.

أخطرت الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق، وبسؤال صاحب المنزل أكد أن الشقة غير مأهولة بالسكان، وسبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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