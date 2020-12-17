الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

كشف خوانما لوبيز وكيل أعمال ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، عن الوجهة الجديدة للاعب الإسباني، حال مغادرة الميرنجي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لصحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘ فأوضح لوبيز أن ناتشو محترف ممتاز، نشأ في ريال مدريد، لديه عقلية الفوز وليس من قبيل المصادفة أن فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان لا يريدان التخلي عنه‘‘.





وأضاف: ‘‘حال مغادرة ناتشو الفريق الملكي، سيكون خياره الأول هو إيطاليا، فهو يحب فكرة اللعب في دوري الكالتشيو الإيطالي‘.





وأختتم: ‘‘قدم لنا العديد من العروض من أجل الذهاب إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن في نهاية المطاف كانت إصابة كارفاخال عقبة كبيرة أمام انتقاله‘‘.