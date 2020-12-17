الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف خوانما لوبيز وكيل أعمال ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، عن الوجهة الجديدة للاعب الإسباني، حال مغادرة الميرنجي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لصحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘ فأوضح لوبيز أن ناتشو محترف ممتاز، نشأ في ريال مدريد، لديه عقلية الفوز وليس من قبيل المصادفة أن فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان لا يريدان التخلي عنه‘‘.


وأضاف: ‘‘حال مغادرة ناتشو الفريق الملكي، سيكون خياره الأول هو إيطاليا، فهو يحب فكرة اللعب في دوري الكالتشيو الإيطالي‘.


وأختتم: ‘‘قدم لنا العديد من العروض من أجل الذهاب إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن في نهاية المطاف كانت إصابة كارفاخال عقبة كبيرة أمام انتقاله‘‘.

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