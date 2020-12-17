بدء مؤتمر الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة  2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبدأ فاعليات المؤتمر الصحفى للاعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020 بعد قليل بحضور اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. 

وتعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 في سابقة الأولى من نوعها بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلبة المقبولين.

وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التى أجريت هذا العام فى اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التى اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد.


وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين او إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام الى صفوف حراس الوطن. 

ويترأس المؤتمر اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الاكاديمية وكلية الشرطة باشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.


وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح وتقدم الآلاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.


أما طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فيتبع التالي: ـ يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة " كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب_ تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم_ ثم الضغط على الدخول.


وكشف مصدر أمني مسئول مزايا المقبولين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة الذين يتمتعون بها من بينها أن مدة الدراسة عام واحد، ويمنح الدارس خلال الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

وأضاف المصدر أنه يتم منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابطا برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لطلاب من خريجي الثانوية العامة والأزهرية يتمتعون بالعديد من المزايا من بينها الترقية وفقا للخبرات والمهارات والكفاءة، الحصول على الدورات التدريبية والبعثات الخارجية، الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات" لرجل الشرطة وأسرته سواء فى مستشفيات أو أندية الشرطة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.

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