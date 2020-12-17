أسعار النفط تسجل اعلي مستويات لها في 9 شهور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى في 9 أشهر خلال تعاملات الخميس مع صدور بيانات إيجابية حول مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة، ووسط متابعة عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأول مرة منذ نهاية أكتوبر في الأسبوع الماضي.

 

كما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة شراء الأصول بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً على الأقل، حتى يحدث تقدم كبير في مستهدف الوصول لمستويات التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

 

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “عقود نفط برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.1% إلى 51.65 دولار للبرميل.

 

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3% عند 48.42 دولار للبرميل.

 

 

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