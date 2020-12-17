بروتوكول تعاون بين الإنجيلية و"زراعة بنها" لتحسين معيشة عاملات القطاع غير الرسمي

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وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع كليه الزراعة بمشتهر جامعة بنها، للتعاون المشترك في كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا للمجتمع بمحافظة القليوبية.





يأتي هذا التعاون في إطار مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في المناطق الريفية والحضرية من العاملات في القطاع غير الرسمي، وذلك استكمالًا لتحقيق بيئة عمل آمنة تتحقق فيها معايير وجودة العمل من أجل حياه أفضل، من خلال خطة مستقبلية للعمل بمحافظة القليوبية.



كما حضر توقيع بروتكول التعاون كل من أ. د محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة جامعة بنها، م. حسن أحمد زايد، وكيل كليه الزراعة بالقليوبية، ومن فريق عمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أ. رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، أ. ماجدة رمزي مدير التنمية الريفيه الشاملة، وعدد من السادة الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الزراعة جامعة بنها.