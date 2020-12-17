"وقع في الترعة".. الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل بالحوامدية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل، لقى مصرعه إثر سقوطه بترعة بطريق رشاح أبو سالم بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بأحد الترع، بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.









ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثة وتبين أنها لطفل، كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفل عمره 6 سنوات يدعى "أحمد.م.ج"، وأنه كان متغيب أمس وعثر على جثته اليوم الخميس بمجرى الترعة.







