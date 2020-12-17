"بيرشوا عليا مياه سخنة".. آخر تطورات واقعة تعذيب الطفل مصطفى بالهرم

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اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، زوجين إلى مقر النيابة للتحقيق معهما على خلفية اتهامهما بتعذيب نجلهما، وضربه بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.





وأخطرت النيابة العامة، صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل لدراسة حالة الطفل وتقديم التوصية بشأنه.





كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من "نهى مصطفى"، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة كفر الجبل بنطاق القسم، تفيد بتكرار سماعها لصوت صراخ طفل صادر من شقة مجاورة لشقتها يقطنها أسرة حديثة الإقامة.





وأضافت في بلاغها أنها استغلت عدم تواجد والدي الطفل صاحب الـ 8 سنوات، واصطحبته إلى شقتها وأقنعته بتصويره مقطع فيديو روى خلاله الطفل "مصطفى" إن والداه اعتادا تعذيبه وصعقه في مناطق حساسة بجسده.. "بيرشوا عليا مياه سخنة ويعلقوني في السقف"، مشيرًا "بابا بيعلقني وماما بتضربني بالحديدة وتكويني بالنار".









نشرت الجارة مقطع الفيديو على الفيسبوك، مطالبة أجهزة الأمن بسرعة ضبط والدي الطفل، وانقاذه من التعذيب الذي يتعرض له، وسرعان ما انتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليشاهده الأبوين، وحينها قررا الهروب ورفقتهما الطفل، خشية من ملاحقتهما والقبض عليهما.





شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهوده إلى أن والد الطفل يدعى "مصفى.م." وشهرته "مصطفى دبور" مسجل خطر، وزوجته "حنين.م.ع" لها معلومات جنائية أيضا.





وبتتبع خط سير هروبهما وهواتفهما المحمولة أمكن تحديد مكان اختبائهما، وأعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهما، ورفقتهما الطفل، وإقتيادهما إلى ديوان القسم.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.