محافظ المنيا يتابع اختبارات التنفيذيين لشغل مناصب قيادية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القري في العمل التنفيذي، مؤكدا أنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد للاختبارات التي تجريها المحافظة لاختيار قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء للقري ونواب رؤساء للمدن، وذلك لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية، حيث تم إعداد اختبارات الكترونية لاختيار أفضل العناصر.
أكد المحافظ على أهمية درو رؤساء القري في متابعة تنفيذ الإزالات لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة الى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق وكذلك فحص المعدات وصيانتها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، واستكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، والمتابعة الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، مشددا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وطالب المحافظ، بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق.

واستعرض نائب المحافظ نماذج الاختبارات المعدة من خلال منظومة التحول الرقمي، حيث يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار العناصر الجيدة

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