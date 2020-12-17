محافظة المنيا تختتم فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية البرشا بمركز ملوي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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اختتمت محافظة المنيا، اليوم الخميس، فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أوضح اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان الفعاليات شارك فيها مديرية الشباب والرياضة، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية التربية والتعليم، مديرية التموين، مديرية الصحة، وذلك من خلال تنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات.
ونظمت مديرية الشباب والرياضة، عددا من الانشطة الرياضة في ختام الفعاليات تحت عنوان "كلنا واحد" ضمن مشروع المواطنه وقبول الاخر، من خلال عمل دوره رياضية وسباقات لذوي الاحتياجات الخاصة ومعسكرات للنظافة وذلك بمركز شباب دير البرشا، كما شارك فى الفعاليات شباب القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

كما واصلت مديريتا الصحة والتربية والتعليم، تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الصحية والتعليمية والتثقيفية، حيث نظمت مديرية الصحة قافله علاجيه مجانية، شملت تخصصات تنظيم اسره، نساء، باطنه، اطفال واسنان، كما نفذت مديرية التربية والتعليم، بعض الانشطة ومسابقة بين الطلاب بإدارة ملوي التعليمية، تضمنت الأنشطة ندوة عن التسامح وورشة عمل عن درء الفتنة، ومسرحية حول المواطنة ونشيد وطني، ودوري كرة قدم، وأعمال فنية.

كما أعلنت مديرية التموين، عن تنظيم قوافل تموينية، مكونة من 6 سيارات محملة بجميع السلع والمواد الغذائية التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، كما تم ارسال السلع والمواد الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع من بداية تنفيذ تلك الفعاليات، وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالقرية.
محافظة المنيا تختتم فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية البرشا بمركز ملوي
محافظة المنيا تختتم فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية البرشا بمركز ملوي
محافظة المنيا تختتم فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية البرشا بمركز ملوي
محافظة المنيا تختتم فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية البرشا بمركز ملوي

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