مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

يعانى عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز من شد خفيف قبل مواجهة فريقه المهمة أمام الزمالك مساء اليوم بملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

وعانى السعيد من شد خلال مشاركته فى تدريبات فريقه خلال الفترة القليلة الماضية، وبات اللاعب مهددا بعدم اللعب بشكل أساسى فى مباراة اليوم، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك لدى الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز، خاصة أنه يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ويفقد بيراميدز اليوم نجمه الأبرز رمضان صبحى عقب طرده فى المباراة الماضية أمام الاتحاد على إثر مشادته مع الحكم محمد الصباحى عقب المباراة.