عاجل.. عملة البتكوين تواصل تحقيق مستويات قياسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي اليوم الخميس بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

 

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5 بالمئة إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220 بالمئة، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

 

وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75 بالمئة.

 

ومع وصول المعروض من بتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة "سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية... يبدو أن الطلب على بتكوين سيظل مرتفعا".

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