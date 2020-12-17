برلماني: القمة المصرية الإماراتية بعثت برسائل للحفاظ على الأمن العربي والخليجي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد وولي عهد أبوظبي، مشيرًا إلى أن هذه القمة جاءت في توقيت غاية في الأهمية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وقال "الشريف" في بيان له، اليوم الخميس، إن هذه القمة الناجحة أكدت على مجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للحفاظ على الأمن القومي العربي والخليجي وفي مقدمتها أن هناك علاقات إستراتيجية وتاريخية تربط بين مصر والإمارات على مر التاريخ وهناك تطابق في وجهتي نظر القاهرة وأبوظبي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية كما أن القمة أكدت قدرة الدولتين على تحقيق الاستقرار داخل المنطقة العربية ومنطقة الخليج.

وأوضح "الشريف" أن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يقدر ويثمن الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات الشقيقة في دعم الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية وأهمية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة وشعوبها"، مضيفا أن التطور الكبير على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات كان ولا يزال وسيظل له هدفه الرئيسي والمعلن والواضح أمام العالم كله وهو تعزيز وتعميق التحالف الاستراتيجي بينهما ودعم وحدة الصف العربي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولتها القمة المصرية الإماراتية لتحقيق الاستقرار داخل المنطقة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية خاصة داخل سوريا وليبيا واليمن وإعطاء أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات يجب أن تكون هي النموذج الأمثل للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

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