90.625 مليون جنيه إجمالي قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وافق الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 145 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة نوفمبر 2020 وذلك بإجمالى مليون جنية موزعة على 12 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 52 شاب وفتاه ( 27 من الذكور - 25 من الاناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 90.625 مليون جنيه استفاد منها 11890 شاب وفتاة ( 5702 ذكور - 6188 أناث).

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر

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