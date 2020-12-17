تباين اداء مؤشرات البورصات الإماراتية في بداية تعاملات اليوم

أفتتحت مؤشرات العامة لبورصات دولة الأمارات تعاملات اليوم الخميس على ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.35% رابحاً 9.06 نقطة ليصل إلى مستوى 2550.50 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق ابو ظبي المالي بنسبة 0.36% ليصل إلى مستويات 5135 نقطة.

وبلغ حجم التداول في سوق دبي المالي 96.6 مليون سهم محققة ما قيمته 120.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1469 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.49%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.74%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.59%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.1 مليون ورقة بقيمة 49.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.06%..