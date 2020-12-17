ضبط مصنع "كرتون" ينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهز الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، أحد مصانع الكرتون بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لتصنيعه العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعلب لتعبئة الفحم والمشروبات بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بالمديرية، معلومات بتصنيع أحد مصانع الكرتون بدائرة مركز شرطة طوخ، العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعلب لتعبئة الفحم والمشروبات، بدون تفويض بالطباعة، أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وتشكل فريق بحثى قادة العميد خالد المحمدي رئيس المباحث بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة مباحث المصنفات، لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءت جرى استهداف المصنع المشار إليه، وتم التقابل مع "شريك بالمصنع"، وبالتفتيش فى حضوره جرى ضبط 316500 مطبوع تجارى، جميعها بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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