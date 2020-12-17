التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

يترقب عشاق الكرة المصرية اليوم الخميس المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وفريق نادي بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بالتشيكلة التالية:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - حازم إمام – أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا.





خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد.





فيما سيخوض بيراميدز اللقاء بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي.





خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق – عبد الله االسعيد.





خط الهجوم: محمد فاروق – إيريك تراوري – محمود وادي.



