خبير: سياسات مصر في التعامل مع ازمة كورونا لم تشهد تخبط

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن وجود مصر في المركز الـ 25 عالميا في التعامل مع أزمة كورونا، والأولى في التعامل مع الجائحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دليلا على تعاون جهات الدولة المختلفة في التعامل مع الجائحة.





وأشار "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر لم تشهد أي تخبط في سياسات التعامل مع الأزمة، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق توازن بين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.



