البورصة السعودية ترتفع بدعم من قطاع النقل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 38.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8759.34 نقطة، وجاء صعود  المؤشر السعودي بدعم من قطاع النقل.


وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع السلع طويلة الجل بنسبة 1.72%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والتأمين بنسبة 0.24%، 0.21%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الأدوية والطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.09%.

 

وقفز 128 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 6.57%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 5.74%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 5.06%، فيما تراجع 50 سهماً على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 3.31%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 2.72%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 249.4 مليون ريال سعودي.

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