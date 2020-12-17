رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، منذ قليل، بأن رئيس الحكومة الفرنسية خضع للعزل بعد مخالطته الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

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