انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد السعودية 5% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 5% لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 621.4 مليار ريال مقارنة بـ651.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ووفقًا لبيانات الهيئة فقد انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى 249.1 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.1% مقارنة بنحو 41.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل القطاع غير النفطي تراجعا بـ2 % ليصل إلى 368.1 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 59.2%.