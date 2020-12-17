انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد السعودية 5% خلال الربع الثالث

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:23 م
اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية
وكالات
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 5% لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 621.4 مليار ريال مقارنة بـ651.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

 

ووفقًا لبيانات الهيئة فقد انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى 249.1 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.1% مقارنة بنحو 41.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وسجل القطاع غير النفطي تراجعا بـ2 % ليصل إلى 368.1 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 59.2%.

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