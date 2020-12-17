التراجعات تسيطر على مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:18 م
الفجر الاقتصادي
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات
جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما
مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وتراجع مؤشر "egx30" بنسبة
1.16% ليصل إلى مستوى 10855 نقطة، وهبط مؤشر "egx50" بنسبة 1.38%
ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، وانخفض مؤشر "egx30" محدد الأوزان بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "egx30" للعائد الكلي بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
"egx70" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة،
وهبط مؤشر "egx100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى
2986 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.
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