التراجعات تسيطر على مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
Advertisements

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "egx30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 10855 نقطة، وهبط مؤشر "egx50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، وانخفض مؤشر "egx30" محدد الأوزان بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "egx30" للعائد الكلي  بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "egx70" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وهبط مؤشر "egx100   متساوي الأوزان، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 2986 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ 7 دقائق

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات بضغوط مبيعات الأجانب

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والعرب

مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.71% في منتصف التعاملات

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

بسبب "كورونا".. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان