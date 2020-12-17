التراجعات تسيطر على مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "egx30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 10855 نقطة، وهبط مؤشر "egx50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، وانخفض مؤشر "egx30" محدد الأوزان بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "egx30" للعائد الكلي بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "egx70" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وهبط مؤشر "egx100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 2986 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.