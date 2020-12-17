الكويت توقع اتفاقا مع ديسفا اليونانية لتشغيل مرافق استيراد غاز مسال
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:11 م
الفجر الاقتصادي
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس أن
الكويت وقعت عقدا مدته ست سنوات بقيمة 106 ملايين دولار مع مجموعة ديسفا اليونانية
المشغلة لشبكة الغاز حتى تشغل المجموعة مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبلد
الخليجي.
وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول في الشركة
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة والتي وقعت على الاتفاق
أن تشغيل المرافق الواقعة بمنطقة الزور سيبدأ العام المقبل.
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