الكويت توقع اتفاقا مع ديسفا اليونانية لتشغيل مرافق استيراد غاز مسال

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:11 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
الفجر الاقتصادي
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس أن الكويت وقعت عقدا مدته ست سنوات بقيمة 106 ملايين دولار مع مجموعة ديسفا اليونانية المشغلة لشبكة الغاز حتى تشغل المجموعة مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبلد الخليجي.

 

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة والتي وقعت على الاتفاق أن تشغيل المرافق الواقعة بمنطقة الزور سيبدأ العام المقبل.

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