في غياب رمضان صبحي.. أغلى 10 لاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس، على استاد "30 يونيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2020 / 2021).

ويعد ثنائي الزمالك التونسي فرجاني ساسي ومصطفي محمد هما الأغلى بين لاعبي الفريقين في مباراة الليلة وتبلغ قيمة كل منهما 2.5 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، في ظل غياب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن المباراة بسبب الإيقاف وتبلغ قيمته التسويقية 3 مليون يورو.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أغلى 10 لاعبين قي قائمتي الزمالك وبيراميدز في مباراة الليلة بعيدًا عن الغيابات:-

- فرجاني ساسي (الزمالك) 2.5 مليون يورو
- مصطفي محمد (الزمالك) 2.5 مليون يورو
- أشرف بنشرقي (الزمالك) 2 مليون يورو
- عبد الله السعيد (بيراميدز) 1.6 مليون يورو
- إيريك تراوري (بيراميدز) 1.5 مليون يورو.
- محمود علاء (الزمالك) 1.5 مليون يورو.
- طارق حامد (الزمالك) 1.2 مليون يورو
- أحمد زيزو (الزمالك) 1.2 مليون يورو
- جون آنطوي (بيراميدز) 1.2 مليون يورو.
- يوسف أوباما (الزمالك) 1 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراته الأولى في بطولة الدوري المصري أمام المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 بينما افتتح بيراميدز مشواره بالبطولة بالخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

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