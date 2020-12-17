توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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توافد العشرات من المحامين، اليوم الخميس، على الجمعية العمومية بالإسكندرية، للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب منذ الساعات الأولى من التصويت على الدمج والتي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين. وسط إقبال من المحامين واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وبدأت عملية التصويت في الساعه التاسعه صباحا وتستمر للرابعه عصر اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة علي عملية التصويت وإجراء عمليه الاقتراع في صناديق شفافة بكارنية النقابة والبطاقة الشخصية.


وتوافد المحامون أعضاء الجمعية العمومية علي مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقر موزعه بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومن لهم حق التصويت ٢٣ الف محام بشرق وغرب المدينة.


وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية اليوم 17122020، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم 19122020، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم 20122020.

ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)
توافد العشرات من المحامين للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية (صور)

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