وزير الإسكان يتابع توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية ضمن "حياة كريمة"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا، وكذا استعراض موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة استخدام أنظمة غير تقليدية، وأساليب تكنولوجية حديثة، لتوصيل خدمات الصرف الصحى، للتجمعات الريفية، التى يقطنها عدد محدود من المواطنين، من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات المعالجة، وعدم توافر الأراضى اللازمة لإنشاء المحطات بتلك التجمعات الريفية.

وطالب الوزير بالبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالتجمعات الريفية التى تقع بالقرب من محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، بحيث يتم تنفيذ شبكات الصرف فقط بتلك التجمعات، مما يوفر خدمة الصرف الصحى لأهالى الريف بشكل أسرع، ويرفع معدلات تغطية الريف المصرى بخدمات الصرف الصحى.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع معايير ونماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية على مستوى الدولة، بما يتلاءم مع عدد السكان، وخصائص الموقع، وتكليف المكاتب الاستشارية بوضع نماذج محددة للتعامل مع جميع التجمعات الريفية.

كما استعرض وزير الإسكان موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، مشددًا على ضرورة تركيبها بجميع الجهات الحكومية، وفى الاشتراكات الجديدة للمواطنين، واستبدال العدادات التالفة بعدادات مُسبقة الدفع، كما تابع الخطة الزمنية التى تم وضعها لاستبدال جميع العدادات، بعدادات مُسبقة الدفع.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 21 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ 9 دقائق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان