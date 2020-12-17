سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندرى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة  فريق الإتحاد السكندرى غداً الجمعة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "زعيم الثغر".

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة غزل المحلة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وشاهد أحمد سامى مدرب سموحة بعض مباريات الإتحاد السكندرى طوال الأيام الماضية من اجل وضع يده على نقاط القوة والضعف فى المنافس خصوصا فى ظل قوة المنافس والذى يضم لاعبين على مستوى عال للغاية.

واستقر مدرب سموحه على اجراء بعض التعديلات على صفوف التشكيلة التى سيخوض بها اللقاء بعد اكتمال جاهزية بعض الصفقات الجديدة ، وبات على غزال لاعب الوسط هو الأقرب لقيادة وسط الفريق فى ديربى الأسكندرية.

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