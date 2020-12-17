عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر تحطيم رقم أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب في قائمة نادي المائة من اللاعبين أصحاب الـ100 هدف أو أكثر في تاريخ المسابقة المحلية.

وسجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في شباك الاتحاد السكندري في المباراة الماضية التي انتهت بفوز "زعيم الثغر" بنتيجة 2 / 1 في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع "السعيد" رصيد أهدافه في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري المصري إلى 109 هدفًا ويتساوي مع محمود الخطيب اسطورة القلعة الحمراء في قائمة نادي المائة بالبطولة المحلية.

ويحتاج نجم بيراميدز لتسجيل هدف واحد فقط في شباك الزمالك مساء الليلة، للوصول إلى هدفه رقم 110 وتحطيم رقم أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب صاحب الـ109 هدفًا.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد "30 يونيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021.

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