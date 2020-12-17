إيناس عبدالدايم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالات اليوم العالمي للغة العربية التى تنظمها قطاعات الوزارة ممثلة في المجلس الاعلى للثقافة ضمن مبادرة علاقات ثقافية والمركز القومي للترجمة كما تتابع عبر تقنيات الاتصال المرئي الفعاليات التى تنظمها الاكاديمية المصرية للفنون بروما من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء وذلك يوم السبت 19 ديسمبر الجارى .


تتضمن الاحتفالات مشاركة مجموعة من سفراء الدول الاجنبية الذين يجيدون اللغة العربية للحديث عن تجربتهم مع لغة الضاد وهم سفراء إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان وذلك ضمن مبادرة علاقات ثقافية التى ينظمها الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، أما احتفال المركز القومي للترجمة يتضمن عروض تسجيلية لإنجازات مترجمين مصريين من اللغات الاجنبية الي اللغة العربية وفقرة فنية لفريق كورال تنمية المواهب التابع لدار الاوبرا الذي يشدو بمجموعة من القصائد المختارة كما تكرم وزيرة الثقافة في هذه المناسبة ثلاثة من المترجمين هم الدكتور أنور ابراهيم، المهندس أشرف عوني والأستاذ بدر الرفاعي إلى جانب لقاء مفتوح يشارك فيه المكرمين ويديره الدكتور عبدالعزيز بديوي.


وتمتد فعاليات الاحتفالات الي الاكاديمية المصرية للفنون بروما تحت شعار يوم في حب اللغة العربية أونلاين ويبدأ العاشرة صباحاً بالتعريف باليوم العالمي للغة العربية واسباب اختيار هذا اليوم من كل عام ، يليه مداخلة للدكتورة أرينا دوتون، أستاذة اللغة والادب العربي بجامعة لا ساپيينزا مع مجموعة من طلابها للحديث عن اللغة العربية، اهميتها واسباب اختيارهم لدراستها، ثم تقديم ورشتي عمل الاولى عن الخط العربي (خط الثلث) بالتنسيق مع صندوق التنمية الثقافية ويقدمها الدكتور خالد مجاهد الاستاذ بجامعة الازهر وبأكاديمية الخط العربي والثانية عن ( خط الرقعة) ويقدمها الفنان محمد البغدادي ومترجمتان الي اللغة الإيطالية وفي السادسة مساء يتم اطلاق مبادرة "نتكلم عربي" التي اعلنتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتشارك من خلالها وزارة الثقافة ممثلة في الاكاديمية المصرية للفنون بروما بدروس تعريفية عن اللغة العربية يتم اذاعتها اسبوعياً بدءاً من شهر ينايرالمقبل، وذلك لتعزيز الهوية لابناء الجالية المصرية وكذلك كون اللغة هي الاداة الاساسية لابراز الجوانب المضيئة في حضارة الامة وتاريخها وثقافتها والمحور الاساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات وتختم الاحتفالية بفقرة فنية من الموسيقي العربية لعازف العود الفنان محسن ابراهيم .

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 21 ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ 8 دقائق

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان