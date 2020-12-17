رئيس شركة مياه قنا يبحث تطوير منظومة الصرف الصناعي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اجتمع المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مع رؤساء القطاعات (الدعم الفني التخطيط _الجودة)، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء القطاعات ومديري الافرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام.
كما اشار رئيس مجلس الإدارة الى ضرورة بحث تطوير منظومة العمل بالصرف الصناعي والاهتمام بتوفير المهمات المطلوبة لنجاح الإدارة لتأدية دورها الفعال داخل المجتمع بين العملاء وزيادة التعاون بين قطاعات المختلفة بالشركة لتقديم خدمه أفضل للمواطن القنائي.

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