جمال العدل: لم نستقر على اسم مسلسل يسرا وسامح عبد العزيز مخرج متميز ويمتلك رؤية فنية مختلفة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

يستعد المنتج جمال العدل لتصوير مسلسله الجديد الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، الذي ستشارك به في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح جمال العدل في تصريحات صحفية له أنهم لم يستقروا حاليًا على اسم المسلسل، وسيتم الإعلان عن الاسم وقت انطلاق التصوير.

وعن تعاونه للمرة الثانية مع المخرج سامح عبد العزيز، فقال أنه مخرج متميز، ويمتلك رؤية فنية وأبعاد قد تكون مختلفة في السوق، وهو ما جعل شركة الإنتاج تُكرر التعاون معه.

والجدير بالذكر أن جمال العدل يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول تقوم ببطولته نيلى كريم، وهو من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، والثاني بطولة يسرا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.

أخبار تهمك

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ 8 دقائق

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان