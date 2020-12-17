مكافحة المخدرات تفحص 268 سائق مدرسي في 19 مدرسة

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور.



كما تم عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة، هذا وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج ) بالمرور على عدد (19) مدرسة بإجمالى فحص عدد (268 حالة) تبين إيجابية (7) حالات بين السائقين.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.





وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.