سعفان: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية،، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون 204 آلاف و912 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 9 ملايين و333 ألفًا و484 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال نوفمبر الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 300، منهم 200 فرصة عمل داخلية و100 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بجدة، أن المكتب تلقي خلال الشهر 155 شكوي، تم تسوية 150 شكوى منها وديا، وإحالة 5 شكاوي للقضاء، فضلا عن القيام بـ 4003 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل زيارتين للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 4000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.

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