مباحث التموين تضبط 1154 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1154) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2،16 طن "مصنعات لحوم دواجن") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم ) بمحافظة القاهرة، وضبط (1٫3 طن مصنعات لحوم ودواجن "لانشون") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.





كما تم ضبط (19٫73 طن "نشا خام – سميد") معبأة داخل شكائر وعبوات وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (5 طن أرز أبيض) بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية، وضبط (83،76 طن ملح) معبأة داخل شكائر وعبوات غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية.





وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وإستيلائها على مبلغ( 1٫005،955 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقًا لتقرير الجهات المختصة، وضبط (6 طن أعلاف حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة أعلاف) بمحافظة الغربية.



وتم القيام بحملة نوعية إستهدفت السلاسل التجارية بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة ) أسفرت عن ضبط عدد (5) قضايا بإجمالى مضبوطات (10،55 طن سلع غذائية "جبن رومى – لحوم مستوردة – دواجن" – 8308 عبوة "بسكويت مستوردة – جيل مطهر – سجائرة مختلفة الأنواع" – 5295 قطعة "كمامة – أعشاب طبية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.