توك شو توك شو عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:33 ص هدى عبدالرازق Advertisements Advertisements أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. أخبار تهمك رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم منذ حوالي 15 ساعة عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار» منذ حوالي 14 ساعة باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري منذ ساعتين و 25 دقيقة عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل منذ حوالي 4 ساعات زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي منذ ساعتين حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية» منذ حوالي 13 ساعة مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا منذ يوم المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض منذ حوالي 13 ساعة نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات منذ حوالي 16 ساعة شباب المحمدية يهاجم الزمالك منذ أقل من ساعة عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة منذ يوم تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري منذ ساعتين و 52 دقيقة عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل منذ حوالي 12 ساعة شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير منذ ساعتين