ضربة موجعة للنصر السعودي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

كشف نادي النصر السعودي، طبيعة إصابة الظهير الأيسر، الكوري الجنوبي جين سو كيم، والتي تعرض لها خلال لقاء الرائد، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وأكد النصر أن الفحص الطبي أثبت إصابة جين سو، بقطع كامل في وتر أخيل (مؤخرة القدم).

 

وسيحتاج اللاعب، لتدخل جراحي وفترة للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وهذا يعني غيابه حتى نهاية الموسم.

 

وتمنى النادي النصراوي وجماهيره، الشفاء العاجل لمحترفه الكوري الجنوبي.

 

من جانبه، وجه البرازيلي بيتروس، متوسط ميدان النصر، رسالة دعم لزميله الكوري كيم، عبر حسابه على إنستجرام، متمنيًا له الشفاء العاجل، وأن يعود أقوى للملاعب.

أخبار تهمك

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ يوم

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

11:04 ص

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان