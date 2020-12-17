ضربة موجعة للنصر السعودي

كشف نادي النصر السعودي، طبيعة إصابة الظهير الأيسر، الكوري الجنوبي جين سو كيم، والتي تعرض لها خلال لقاء الرائد، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد النصر أن الفحص الطبي أثبت إصابة جين سو، بقطع كامل في وتر أخيل (مؤخرة القدم).

وسيحتاج اللاعب، لتدخل جراحي وفترة للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وهذا يعني غيابه حتى نهاية الموسم.

وتمنى النادي النصراوي وجماهيره، الشفاء العاجل لمحترفه الكوري الجنوبي.

من جانبه، وجه البرازيلي بيتروس، متوسط ميدان النصر، رسالة دعم لزميله الكوري كيم، عبر حسابه على إنستجرام، متمنيًا له الشفاء العاجل، وأن يعود أقوى للملاعب.