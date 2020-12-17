تنمية الثروة السمكية: طرح إنتاج المزارع سيؤدي إلى خفض الأسعار (فيديو)

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن الأسبوع الماضي شهد بداية موسم الصيد للمزارع السمكية الخاصة بهيئة الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن هناك 3 مزارع كبيرة، بالزاوية، المنزلة، والبحيرة.

وأضاف مصيلحي خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه أجرى زيارة تفقدية لدعم الصيادين ونشاط الصيد والتعرف على الوضع الحالي، مشيرًا إلى أنه مبشر في المزارع الثلاث.



وتابع: "في اليوم الأول من الصيد قمنا باصطياد الحوض الأول، وكان الإنتاج يتراوح ما بين 37 طنا إلى 40 طنًا وذلك أفضل من السنوات السابقة، من إجمالي ما يزيد عن 1000 حوض في هذه المزارع". وأوضح، أن الإنتاج السمكي بالهيئة سيجعل المعروض من الأسماك كبير جدًا في السوق، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه جرى التعامل مع المشكلات التي كانت تواجه البحيرات المصرية مثل التلوث، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة الحياة في بحيرات مصر إلى سابق عهدها.