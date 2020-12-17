جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعلومات العامة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان نتائج مسابقة المعلومات العامة، المقامة برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أقيمت المسابقة بهدف صقل المعلومات العامة لدى الطلاب، ليكون الطالب على قدر كبير من الثقافة والاطلاع وهو مايفيده ويفيد المجتمع بشكل عام، وقد شارك في المسابقة مختلف كليات الجامعة.

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي:
أولا:الجماعي:
فازت كلية التمريض بالمركز الأول، وتكون الفريق من كل من الطلاب أحمد السيد أحمد، فهمي سلامة فمي، كريم عبد الحليم.
وجاء المركز الثاني من نصيب كلية الطب وتكون الفريق من الطلاب ياسمين ياسر فوزي، مصطفى عبد السميع، محمد بكري عثمان.
وحصلت كلية الصيدلة على المركز الثالث وتكون الفريق من عبد الرحمن مصطفى، عبد الرحمن سعيد، مجدي سعيد أحمد.
وجاءت نتائج الفردي كالآتي:
المركز الأول مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآداب.
المركز الثاني أحمد السيد أحمد كلية التمريض.
المركز الثالث فهمي سلامة فهمي كلية التمريض.
المركز الرابع هبة الله سعد كلية الحقوق.
المركز الخامس فاطمة حسين خليل كلية الآداب.
المركز السادس عبد الرحمن مصطفى السيد كلية الصيدلة

وقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور عصام محمود أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.
كما أقيمت المسابقة تحت إشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.


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