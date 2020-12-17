مي حلمي تكشف عن أسباب انفصالها عن محمد رشاد والآخير:"إذا بليتم فاستتروا"

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كشفت الإعلامية مي حلمي عن تفاصيل انفصالها عن الفنان محمد رشاد، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت مي حلمي :"من سنتين بدأت حياتى تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحى وعمرى ما اتكلمت أو قلت أسباب"، لافتة إلى أن الطلاق الخيانة تجربة صعبة جدًا، ولاسيما إذا كانت من أقرب الناس إليها.



وتابعت مي حلمي قائلة:"الطلاق تجربة صعبة على أى ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة، بتكلم عن الست ازاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها، إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى، على ما أعتقد كنت محتاجة أحكى الكلام ده عشان أحس أنى خلاص صافية".



وأضافت مي حلمي :"لكل واحدة بتتساب لوحدها، انتي قوية وفي تفاصيل نفسي أقولها في الغدر وأنك تتجوزي وتطلقي، عمومًا أنا اتبهدلت سنتين، تجربة مريرة بكل مافيها ومش عايزة ارجعها، وأنا مظلومة لمدة سنتين، هو فيه عروسة بتسيب فرحها وتمشي، صعب أبص في عين أهلي وأصحابي ومش معايا ربع جنيه ووقفت على رجلي تاني".





وأختتمت مي حلمي كلامها قائلة:" فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلاً ستات جدعة ودعموني".



وقام محمد رشاد بالرد على ما قالته، من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث كتب:"إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا، والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب".



كما نشر محمد رشاد مقطع فيديو جديد له، قال فيه :" مكنتش عاوز أعلق ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللى اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار.. ولكن للصبر حدود".







