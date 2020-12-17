رئيس جامعة حلوان يفتتح معامل ومراكز ضمن مخرجات الخطة الإستراتيجية بكلية الهندسة بحلوان

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افتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مجموعة من المعامل والمراكز التعليمية والبحثية بكلية الهندسة بحلوان كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة، بحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من السادة عمداء الكليات وهم الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والأستاذ الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.





و أبدى الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة سعادته وفخره بقيام جامعة حلوان بتنفيذ وافتتاح مثل هذه المشروعات الضخمة والفريدة والتي من شإنها أن تساهم في دفع البحث العلمي والابتكار والتطوير، ودفع عجلة التعليم والتحول الرقمي والإلكتروني، ورفع تصنيف جامعة حلوان لاعتمادها على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وقال إن جامعة حلوان دائمًا ما تسعى لأن تكون سباقة ورائدة في جميع المجالات التى تتوافق مع خطة الدولة وتنفيذًا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وتنفيذ جميع مشروعاتها على أرض الواقع.

حيث تهدف هذه المشروعات إلى تطوير العملية التعليمية والبحوث العملية والتطبيقية وتقديم الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير الأجهزة العلمية المتطورة الخاصة بأبحاث النانو تكنولوجي والالكترونيات والاتصالات ودعم الابتكارات والمنظومات الصناعية وتطوير وتحسين العملية التعليمية باستخدام أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد شمل الافتتاح الاتى:

1- مركز دراسات وأبحاث النانوتكنولوجي ومقره كلية الهندسة بحلوان ويتبع إداريا جامعة حلوان ويشارك في أنشطته كليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والاقتصاد المنزلي.

2- معامل الاتصالات الالكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان.

3- مركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات بكلية الهندسة بحلوان.

4- بالإضافة مركز التميز للنظم التعليمية الذكية بكلية الهندسة بحلوان.الممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.



