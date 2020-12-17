التاريخ بيقول: الزمالك يهزم بيرميدز 7-1

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
الفجر الرياضي
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يصب التاريخ في صالح نادي الزمالك عندما يواجه بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.


ولعب الزمالك وبيراميدز 9 مرات سابقة فاز الأبيض في 7 مباريات مقابل انتصار للفريق السماوي وتعادل وحيد بينهما.


واجه الزمالك نظيره الأسيوطي قبل تسميته ببراميدز في الدوري المصري موسم 2014 – 2015 وفاز الأبيض بنتيجة 3-1 في ملعب أسمنت أسيوط ثم فاز في الدور الثاني بثنائية باسم مرسي وأحمد علي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.


وتجدد الصدام بين الفريقين بالدوري موسم 2017 – 2018 ، وفاز الزمالك بهدف الكونغولي كابونجو كاسونجو في لقاء الدور الأول بأسيوط ثم فاز في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-1 بثنائية محمود علاء وأحمد مدبولي وأحرز عمر فتحي للأسيوطي.


أما تحت مسمى بيراميدز في موسم 2018 – 2019 فتعادل الفريقان على ملعب بتروسبورت بثلاثة أهداف لكل منهما بالدور الأول للدوري وسجل للأبيض التونسي فرجاني ساسي "هدفين" ومحمود علاء بينما أحرز لصالح بيراميدز البوركيني إيريك تراوري والبرازيلي ماركوس كينو والسوري عمر خربين، وفي الدور الثاني فاز بيراميدز بهدف علي جبر أحد لاعبي القلعة البيضاء سابقًا.


بينما نهائي كأس مصر كان الفوز من نصيب الزمالك بثلاثية ثم جاءت مواجهات الموسم الماضي وفاز الأبيض بثنائية دون رد بستاد القاهرة سجلها مصطفى محمد ومحمود علاء من ضربة جزاء ثم كرر الأبيض الفوز بنفس النتيجة إياباً باستاد الدفاع بنفس النتيجة عن طريق مصطفى محمد وكاسونجو.


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