بـ"23 طربة حشيش".. سقوط عصابة الكيف بأسوان

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص نشاطه في تصنيع وترويج المواد المخدرة





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.









عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من عجينة مخدر الحشيش، (23) طربة لمخدر حشيش، كمية من نبات البانجو المخدر، كمية من نبات البانجو المخدر المطحون، المعدات والأدوات والمواد تُستخدم فى، عملية التصنيع، مبلغ مالى وهاتف محمول.







