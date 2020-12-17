بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، اعتمدت فيها على فستان طويل أنيق، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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