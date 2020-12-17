إنهاء خلافات ثأرية بين 4 عائلات بالمنيا والفيوم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ديمواس.



كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".



حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.