تعرف على إجراءات حماية المواقع الأثرية خلال موجة الأمطار الحالية (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الأمطار التي سقطت على المواقع الأثرية كانت متوسطة ومعقولة، كما أن القطاع كان مستعدًا لها قبل هطولها بتوجيه مباشر من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الخميس، "لدينا إدارة للأزمات والكوارث تتبع مكتب وزير الآثار تتابع معنا الأمور، ونسعى إلى التعامل مع المياه ومنع تسربها إلى المباني الأثرية، ولم يحدث أي تضرر مباشر".

وتابع، أن قصر البارون شهد مشروعا لترميمه ومعالجة الأسطح وضبط الأرضيات وتسريب المياه خارج القصر، وأصبح يعمل بشكل جيد في هذه الفترة، موضحًا أن القطاع وصله نشرة من هيئة الأرصاد الجوية في نهاية شهر سبتمبر وجرى التوجيه بمتابعة الأسطح والمزاريب وتسليكها وتجهيزها حتى تستوعب أي كميات من مياه الأمطار.

وأردف: "يجرى التنسيق بين المناطق الأثرية والأحياء لاستدعاء سيارات لإزاحة المياه وشفطها إذا ما استلزم الأمر، ولم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن".

وشدد، على أن أعمال رفع الكفاءة بسور مجرى العيون انتهت، كما جرى استخدام الرمالات في تجهيز الواجهات وعمل الرص وإزالة مبنى جمعية الأثاث وجرى بناء سور على أرضها حتى مجرى العيون.

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