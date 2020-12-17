إصابة دانا حمدان بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة دانا حمدان عن إصاباتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت دانا حمدان منشورًا قالت فيه :"كورونا إيجابى"،وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وفى سياق آخر، تُشارك الفنانة دانا حمدان في فيلم "لما بنتولد"، وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي"، ابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقي، حنان سليمان، سامح الصريطي، والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هواري عضو فرقة كايروكي.










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