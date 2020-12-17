بنيولوك جديد..لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، اعتمدت فيها على نيولوك جديد من حيث تسريحة الشعر أو المكياج.


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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