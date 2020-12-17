حملة أمنية مكبرة بأسيوط تضبط 14 قطعة سلاح نارى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركزى شرطة "منفلوط، القوصية".





وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى (8 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- 3 فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين.





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك استكمالًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.