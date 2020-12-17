حملة أمنية مكبرة بأسيوط تضبط 14 قطعة سلاح نارى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركزى شرطة "منفلوط، القوصية".


وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى (8 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- 3 فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين. 


وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استكمالًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ يوم

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ ساعتين

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ ساعتين

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إصابة ماكرون بـ فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

11:04 ص

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان