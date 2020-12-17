ضبط 5225 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة  وزارة الداخلية  جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 544 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5225سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

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