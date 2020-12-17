موعد حفل توزيع جوائز الفيفا "The Best" لعام 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقيم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020، فى السابعة من مساء اليوم الخميس بمدينة زيورخ السويسرية.

 

وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتراجع "فيفا" ويحدد يوم 17 ديسمبر موعدًا لإقامة الحفل.


ومن المقرر أن يكون الحفل افتراضيًا، على غرار ما حدث مؤخرًا فى قرعة دورى أبطال أوروبا، حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم فى العالم حتى المشجعين.

 

وسيختار الاتحاد الدولى لكرة القدم 7 فائزين فى جوائز الأفضل للعام الحالى 2020، بالإضافة إلى اختيار التشكيل المثالى للعام من بين 55 لاعبًا تم اختيارهم بصفة مبدئية.

 

وشملت القائمة المختصرة للمرشحين.. كل من:

 

جائزة أفضل لاعب:

 

- الأرجنتينى ليونيل ميسى (برشلونة الإسبانى)

 

- البرتغالى كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالى)

 

- البولندى روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونخ الألمانى)

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