محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المرور على عدد من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة، للوقوف على نسب التنفيذ، ودفع الأعمال، وتذليل المشكلات والعقبات، وتفقد المحافظ عدد من المشروعات بمدن كفر شكر وطوخ، بتكلفة إجمالية تخطت النصف مليار جنيه.

رافق المحافظ في الجولة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير إدارة المشروعات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبري بطاقة 45 ألف م3يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما تفقد محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3يوم بتكلفة 142 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء في ديسمبر 2021.

وفى هذا السياق تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة صرف صحى امياي، والتي جرى تسليم موقع الأرض منذ فترة قريبة، وتأتي ذلك بطاقة 10 آلاف م3 في اليوم بتكلفة 150 مليون جنيه، وتاريخ الانتهاء في يونيو 2021.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل، وذلك من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير، حيث أن مساحة المحطة الوسيطة بطوخ تبلغ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى، وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ
محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ

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